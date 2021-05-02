/629578/رئيس-الجبلاية-يفجر-مفاجأة-عن-تظلم-الزمالك-بشأن-إيقاف-إمام-عاشور

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية للإتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة بشأن استئناف الزمالك ضد عقوبة إمام عاشور لاعب فريق الفارس الأبيض للشباب والفريق الأول على خلفية احداث مباراة الأهلي و القلعة البيضاء لمواليد 99.

وقال أحمد مجاهد خلال مداخلة هاتفيه إذاعية: " الأهلي تقدم بتظلم ضد عقوبة إمام عاشور بسبب أنه كان يرى أن العقوبة غير كافية واسم إمام عاشور كان متواجدا فيها ، ليتم تثبيت العقوبة بإيقافه 12 مباراة بعدما تم قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا ".

وواصل مجاهد: " وجهت سؤال للمستشارعادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات عن تظلم الزمالك، , وأبلغني إن الفارس الأبيض لم يذكر اسم إمام عاشور في تظلمه على قرارات القمة، وتم ذكر 5 لاعبين فقط من فريق الشباب في القبعة البيضاء ، يأتي هذا بعد الفحص الذي أوضح لم يذكر اسم اللاعب في تظلمه بخصوص قرارات قمة الناشئين".

وأضاف: " المستشار عادل الشوربجي أبلغه أن الزمالك عليه ان يقدم مايثبت تقدمه بإستئناف في حالة تقدمه بتظلم أو استئناف في عقوبة إمام عاشور، واؤكد أننا ليس بإيدينا أي تظلم بخصوص إمام عاشور من القلعة البيضاء".

الزمالك يؤكد تقدمه بإستئناف ضد إمام عاشور

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي للزمالك قد أكد إرسال القلعة البيضاء تظلمًا ضد عقوبة إمام عاشور للإتحاد المصري لكرة القدم.

وعلق مجاهد عن موعد قمة الشباب قائلا : "سيتم تحديد موعد مناسب لخوض مباراة القمة بين فريقي الشباب، وسواء ذهب فريق واحد أو فريقين أو لم يذهب أي فريق سوف يذهب طاقم الحكام لملعب المباراة في هذا الموعد التي ستكون في القاهرة".

واختتم تصريحاته : "وقع إختيارنا على ملعب السكة الحديد لأنه مناسب وشكله جيد في وقت سابق لكننا سنعلن في الوقت المناسب على الموعد والملعب للقاء".

ومن الجدير بالذكر ان لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد قررت في وقت سابق، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك و5 لاعبين آخرين من مواليد 1999 لـ 12 مباراة بسبب فيديو لهم يرددون هتافات مسيئة لبعض رموز الأهلي بعد قمة دوري مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك.