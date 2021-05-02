/629580/أول-تعليق-من-النني-بعد-هدفه-اليوم-أمام-نيوكاسل-بالدوري-الإنجليزي
كشف الدولي المصري محمد النني في لقاء صحفي عقب انتهاء المباراة التي جمعت فريقة آرسنال مع نيوكاسل يونايتد، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتسجيلة الهدف الأول في المباراة والأول له في البطولة بقميص المدفعجية.
قال محمد النني: "أنا سعيد للغاية بتسجيل الهدف الأول لي بالبريميرليج، دائماً ما كنت احلم بتسجيل هدف في تلك البطولة، الشعور رائع للغاية. الاحتفال جاء من داخل قلبي، أشكر الله على تلك الفرصة".
سجل الننى الهدف بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق اللقاء عن طريق قذيفة على يسار حارس نيوكاسل لم يستطع التصدى لها، من خلال عرضية من هيكتور بيلليرين مرت من أوباميانج وقابلها محمد النني بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الأول.
النني رجل المباراة أمام نيوكاسل
بذل الفرعون المصري محمد النني مجهود قوي ورائع في مباراة صعبة علي الفريق، في لقاء الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدور الرابع والثلاثون من الدوري، ليحصل في نهاية المباراة علي لقب رجل المباراة، في المباراة التي شارك فيها طول احداثها، ليجبر المدير الفني مايكل أرتيتا علي الحفاظ علي في المباراة وعدم تغيره.
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