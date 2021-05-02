/629581/تشكيل-بيراميدز-الرسمي-لمواجهة-الزمالك-في-الدوري

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اعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في المباراة التي تنطلق بين الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي للفوز والإقتراب من وصافة البطولة التي يحتلها الأهلي برصيد 37 نقطة بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق.

وتقام المباراة بين بيراميدز و الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الذي يحتل صدارته الفارس الأبيض بفارق 3 نقاط عن الفارس الأبيض ، وتنقل قناة أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين القلعة البيضاء والفريق السماوي بتعليق صوتي مصري.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد سامي ، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: أحمد توفيق، نبيل دونجا، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

تشكيل الزمالك و بيراميدز في الدوري

وجاء تشكيل الزمالك الرسمي للمباراة امام بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد.

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من :

في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.