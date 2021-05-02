محمد سامي: أحمد السقا فاكر إن أجري مليار جنيه وكان بياخد مني فلوس

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قال المخرج محمد سامي أن الفنان أحمد السقا يعد حالة فريدة" قائلا التزامه يغيظ وصورت معاه 4 أعمال فقط".
وأضاف المخرج محمد سامي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة المُذاع على قناة المحور، أنه يوجد بعض المنتقدين لمسلسل نسل الأغراب، ولكن ليس من الجمهور، موضحا ان الإنتقادات التي وجهت للمسلسل هي المبالغة في بعض المشاهد.
المخرج محمد سامي يحكي عن تفاصيل صندوق المولى
وأكد المخرج محمد سامي أن الفنان أحمد السقا عامل حاجه اسمها صندوق المولى، من يأتي متاخرا عن موعد التصوير يقوم بدفع بعض الفلوس، قائلا احمد السقا فاكر اني أجري 2000 جنيه وكان بيدفعني أرقام غريبة للصندوق، وكان يقوم بعمل أعمال خيرية من هذه الأموال.
برنامج العرافة
يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.
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