/629583/إيهاب-توفيق-عمرو-دياب-يغار-مني-بسبب-نجاحي

تحدث الفنان إيهاب توفيق، فى برنامج شيخ الحارة، والذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، حول طموحاته وآماله الفنية الفترة المقبلة، وذكرياته التاريخية السابقة.

قال الفنان إيهاب توفيق أنه لم يفشل في في غناء الأدعية والتواشيح كما أدعى البعض، مشيرا إلى انه من اوائل جيله الذي قام بإتخاذ هذه الخطوة، واتجه لهذا النوع، الذي حقق نجاح كبير مستشهدا بالبوم إلا رسول الله والذي كان له صدى واسع من الشهرة.

وقامت الإعلامية إيناس الدغيدي بسؤاله عن أي شخصية يفضل بين محمد منير وعمرو دياب، فيما رفض إيهاب توفيق الإجابة عن السؤال قائلا” هما الأتنين مهمين، ما ينفعش اختار واحد منهم، لانهم زي الأهلي والزمالك كل منهم له جمهوره.

وأشار الفنان إيهاب توفيق إلى وجود غيره بينه وبين عمرو دياب، موضحا أنه لا يوجد ود بينهم، حيث أنه بعد تحقيقه نجاح كبير في اغانيه احدث ذلك نوع غيره لدى عمرو دياب.