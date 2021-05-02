/629585/بالأسماء-موسيمانى-يحدد-الراحلين-عن-الأهلى-الموسم-القادم

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء خلال نهاية الموسم، في ظل حرصه على تدعيم الفريق الأحمر بأسماء أخرى قادرة على تعويص الغيابات التي تضرب صفوف الفريق على طوال الموسم بسبب الإصبات.

ويُحاوط ثنائي الأهلى أليو بادجى ، ومحمود وحيد مستقبل غامضاً في الموسم القادم 2021-22 ، الأول بشأن عدم عودته من الإعارة ، والثاني بشأن بيعه .

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيمانى ، المدير الفنى للنادى الأهلى ، يدرس ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل .

الراحلون عن الأهلى الموسم الحالي

إستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى على رحيل أليو بادجى وعدم عودته من الإعارة ، والأفضل البحث عن عروض تسويقية للاعب ، وسبق وقد تمت إعارة اللاعب إلى نادى أنقرة التركى ، ولم يستطيع بادجى إقناع موسيمانى بقدراته الفنية .

في نفس السياق ، اللاعب محمود وحيد ، هناك أنباء تتردد بشأن رغبة موسيمانى برحيل اللاعب ، على سبيل الإعارة أو البيع نهائيا ، وكانت إصابات وحيد المتكررة هي السبب في بعده عن الملعب لمدة كبيرة ، وخصوصا إصابته الأخيرة في العضلة الضامة ، لهذا السبب قرر موسيمانى رحيله ، وذلك ليتمكن من ضم صفقات جديدة تدعم صفوف القلعة الحمراء .

ويقترب الأحمر من ضم كريم فؤاد ظهير نادى النجوم المعار حاليا إلى نادى إنبي ، وخاصة إجادة اللاعب في اللعب ظهير أيمن وأيسر أيضا .

وعن رحيل محمود عبد المنعم كهربا ، قال المصدر أن موسيمانى مقتنع بقدرات اللاعب الفنية ، ولا صحة للأخبار التى يتم تداولها برحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل .

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز في البطولة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في الفوز وتعويض التعادل أمام الجونة في الدوري الممتاز، وكان الفريق قد دخل المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا - ناصرماهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.