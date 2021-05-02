كيف تصلى صلاة التسابيح؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن المصلى بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع يقول وهو قائم هذه التسبيحات "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" 15 مرة، ثم يركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع يقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" 10 مرات، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلًا: "سمع الله لمن حمده.. إلخ"، ثم يقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله + الله أكبر، 10 مرات.

وتابعت، أن المصلى يهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود يقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، 10 مرات، ثم برفع رأسه من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فيقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، 10 مرات، ثم يسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود يقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، 10 مرات.

وبعدها يرفع رأسه من السجود ويجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام ويقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.

وتفعل ذلك 4 مرات أى فى الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.