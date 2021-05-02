جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن تراث الأمة الإسلامية، لم يكن -فى يوم من الأيام- عائقًا لها عن التقدم والتألق، والأخذ بأسباب القوة والعزة والمَنَعَة.





وأضاف الإمام الطيب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن السنة النبوية المطهرة لم تكن حجر عثرةٍ فى طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة. وتابع: "على المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم بعين بصيرة، وقلب سليم، ليتعلموا -من جديد- كيف يزاحمون شعوب العالم المتحضر، ويأخذون مكانهم بين صفوفها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر: تراث الأمة الإسلامية لم يكن يوما عائقا لها عن التقدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.