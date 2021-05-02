البريد: إعادة تغذية جميع الماكينات على مستوى الجمهورية لإتمام صرف المعاشات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق، إنه تم إصدار توجيهات بإعادة تغذية جميع الماكينات على مستوى الجمهورية لإتمام عملية صرف المعاشات بجميع المحافظات للمواطنين على أكمل وجه.





وأوضح فاروق، فى تصريحات اليوم الأحد، أن لجنة متابعة إجراءات تيسير صرف المعاشات للمواطنين عبر ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد المصرى على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية، قد رصدت إقبالا كبيرا من المواطنين على ماكينات الصراف الآلى، الأمر الذى ترتب عليه نفاد النقدية من جميع الماكينات على مستوى الجمهورية فى أقل من 48 ساعة. يذكر أن الهيئة القومية للبريد قد اتخذت كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية حيث إنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة وسيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية بعد غد الثلاثاء.

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