الري: تأهيل وتبطين 1639 كيلو متر ترع بـ 20 محافظة 

انتهت وزارة الموارد المائية والرى اليوم الأحد من تأهيل وتبطين ترع بأطوال تصل إلى 1639 كيلو متر بنحو 20 محافظة من محافظات الجمهورية في إطار تكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.

أوضح المهندس محمود السعدى، مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، في تصريحات صحفية، أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

وأكد "السعدى" انه لا بد على جميع المواطنين الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعي والحضارى والبيئى الملموس في المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

جدير بالذكر أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية وترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل في جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه في قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.

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