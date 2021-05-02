

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، استشهاد المواطنة التي أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عند مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

وأصيبت المواطنة رحاب محمد خلف الحروب من قرية وادي فوكين (60 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عند مرورها قرب مفترق "عتصيون".

فيما أصيب، مساء اليوم الأحد، 3 مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد أمين سر حركة فتح في البلدة منور بني شمسة، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا، وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، كما داهمت عدة محال تجارية ومنازل واستولت على أجهزة تسجيل الكاميرات منها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استشهاد فلسطينية وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.