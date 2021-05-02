محمد عواد يقود الزمالك أمام بيراميدز في الجولة الـ19 للدوري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد

ووصلت حافلة الفريق إلى استاد القاهرة منذ قليل استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز، وكان الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة، وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17هدفا .

يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى جهاد جريشة حكم ساحة، ومحمد الصباحى للفيديو.