أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمي : محمد عواد
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي
خط الهجوم : أشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد
ووصلت حافلة الفريق إلى استاد القاهرة منذ قليل استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز، وكان الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة، وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11 هدفا.
فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17هدفا .
يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى جهاد جريشة حكم ساحة، ومحمد الصباحى للفيديو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عواد يقود الزمالك أمام بيراميدز في الجولة الـ19 للدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.