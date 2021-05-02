/629584/المحمدي-يكشف-عن-رقم-مميز-في-الدوري-الإنجليزي-تفاصيل

أكد الدولي المصري أحمد المحمدي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، في لقاء حصري علي قناة بي إن سبورت الرياضية على إستمراره داخل الملاعب ، معلقا علي موقف المنتخب الأوليمبي في مجموعته بأوليمبياد طوكيو، وعلي موقفه في إنجلترا في شهر رمضان.

وقال المحمدي: " موجود هنا في إنجلترا منذ 11 عام محترفا في الدوري الإنجليزي، وتبقى فقط 4 مبارايات ويتم 200 مباراة في البريميرليج".

وواصل المحمدي: " كسبنا ليفربول 7/2 في بداية الموسم ودا شئ مبسوط بيه للغاية ويجعلني سعيدا وهي خطوة مميزة بعد التدعيمات القوية التي أجراها الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية".

وتابع المحمدي: " مستوايا في أخر شهرين ضعيف ومش زي البداية في الدوري الإنجليزي ولست راضيا عن نفسي بشكل كبير لكننا نستكمل مواجهاتنا بقوة لننهي الموسم بقوة مثل البداية".

وأضاف: " اعتادي على الأجواء الرمضانية في شهر شهر رمضان بسبب تواجدي الكثير هنا، بالتاكيد الأمور في مصر مختلفة عن أي دولة أخرى". وأستكمل المحمدي: " عناصر مختلفة تغيرت في الفريق خلال المناسبات السابقة والموسم الحالي في البطولة، وهناك أشياء يسعى النادي خلالها لتحسين الصورة النهائية للمباراة " .

وعن أصعب التوقيتات قال المحمدي: " أصعب فترة في الموسم الماضي لما كنا هنهبط والحمدلله محصلش ودا انجاز كبير للفريق واهنئ محمود تريزيجية على هذا الأداء المتميز وأتمنى له الشفاء العاجل".

تشكيل ليفربول في مباراة أستون فيلا

في حراسة المرمي : أليسون بكيير.

في خط الدفاع : أليكساندر أرنولد – نات فيليبس – كاباك – روبيرتسون.

في خط الوسط : فابينيو – جيمس ميلنير – فينالدوم.

في خط الهجوم : محمد صلاح – ديجو جوتا – فيرمينيو.

وجاء الإنجليزي دين سميث تشكيل فريقه أستون فيلا أمام ليفربول في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أستون فيلا في مباراة ليفربول

في حراسة المرمي : مارتينيز.

في خط الدفاع : كاش – كونسا – مينجيس – تارجيت.

في خط الوسط : دوجلاس لويز – ناكامبا – تراوري – جون ماكجين.

في خط الهجوم : محمود تريزيجيه – أولي واتكينيس.