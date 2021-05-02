مسلسل موسى الحلقة 20..عودة محمد رمضان إلى القاهرة للإنتقام 

/629586/مسلسل-موسى-الحلقة-20عودة-محمد-رمضان-إلى-القاهرة-للإنتقام

مسلسل موسى الحلقة 20، استهلت بوجود المعلمة حلاوتهم التي تجسدها الفنانة سمية الخشاب بجانب موسى الذي يجسده الفنان محمد رمضان لرعايته في المستشفي بعد إصابته بطلق ناري أثناء رحلته إلى غزة لجلب بضاعة للمعلم وهبة، حيث حكى موسى لحلاوتهم خلال زيارتها له عن المتاعب الذي واجهها في حياته أثناء عمله كحداد، وعن حبه الاول "نجاة" وكيف كانت نظرتها له تطفئ النار بداخله، وموت شقيقه رويعي ووالدته حنفيه التي لازال يتذكرها كأنها حيه لن تمت.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 20 التي شهدت العديد من التفاصيل وتخطيط محمد رمضان للإنتقام.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 20

فاجأ موسى حلاوتهم بفستان زفاف لها أثناء تواجدهم بالمستشفى، فكانت حلاوتهم في قمة سعادتها واخذت تزغرد من شدة فرحتها بأن أمنيتها في الزواج من موسى قرب تحقيقها، وعاد موسى وحلاوتهم إلى سوق باب اللوق مرة أخرى، حيث وصل حلاوتهم إلى منزلها ورفض الدخول إلا ان يتم كتب الكتاب ثم عاد هو إلى سوق ليفرح البعض بعودته بعدما ظن الناس انه مات.

ومن جانب آخر، تبحث شفيقة التي تقوم بدورها الفنانة هبة مجدي عن زوجها شهاب باشا لتجده داخل إحدى غرف القصر التي حذرها من دخولها، يرقص و يتحدث مع جثة والدته المحنطة، حيث ان شهاب باشا لا يؤمن بفكرة الموت وخاصة إذا كانت والدته التي يريد ان تعيش معه طيلة عمره، فأصيبت شفيقة بحالة من الذهول مما رأته واعربت عن خوفها من السكن معه في القصر مرة اخرى فصاح بها شهاب وطردها من الغرفة.

وينتقل المشهد إلى المعلم وهبة الذي حاول التخلص من موسى لكي لا تتزوجه شقيقته المعلمة حلاوتهم، حيث حذرته زوجته ان موسى شاب صغير في السن وإذا تزوجته حلاوتهم ستنجب منه وحينها سيستحوذ على ورث واموال المعلم وهبة.

وتنتهي الحلقة 20 من مسلسل موسى، بزواج الشيخ صالحين جد موسى، من بخيتة التي اعربت له عن فرحتها وشعورها بالراحة بعد الزواج منه، مشيرة إلى أن كثير من مشاكلها انتهت وأيضا الكوابيس التى كانت تحلم بها.