/629587/إيهاب-توفيق-عن-انتشار-المهرجانات-الناس-بتحب-الحاجة-الوحشة-وبتسمع-غلط

تحدث الفنان إيهاب توفيق، فى برنامج شيخ الحارة، والذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، حول طموحاته وآماله الفنية الفترة المقبلة، وذكرياته التاريخية السابقة، كما تطرق في حديثه عن اغاني المهرجانات المنشرة حاليا.

إيهاب توفيق: المهرجانات تتغير بشكل جديد

وقال الفنان إيهاب توفيق، أن أغاني المهرجانات بها عديد من الأخطاء سواء في الموسيقى أو الكلمات، قائلا "المهرجانات تتغيير لكن بشكل جديد”.

وأضاف إيهاب توفيق خلال حواره ببرنامج شيخ الحارة والجريئة ،” الناس بقت تحب تسمع الأغاني دي قائلا،” الناس بتسمع غلط وبتحب الحاجة الوحشة".

ولفت الفنان إيهاب توفيق أنه لم يفشل في في غناء الأدعية والتواشيح كما أدعى البعض، مشيرا إلى انه من اوائل جيله الذي قام بإتخاذ هذه الخطوة، واتجه لهذا النوع، الذي حقق نجاح كبير مستشهدا بالبوم إلا رسول الله والذي كان له صدى واسع من الشهرة.