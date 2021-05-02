/629588/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الزمالك-وبيراميدز-بالدوري

انطلاق صافرة البداية د2 بداية قوية من الفريقين في محاولة خطف هدف من الطرفين د3 تسديدة قوية من ساسي علي مرمي إكرامي تخرج تضربة مرمي د5 ضغط من الفريقين في منتصف الملعب د7 ركنية أولي لبيراميدز بعد تسديدة قوية من رمضان صبحي تصتدم بدفاع الزمالك د8 ركنية ثانية لبيراميدز، وسقوط محمد عواد وتوقف المباراة بعد تدخل قوي من جون انتوي د9 ركنية ثالثة لبيراميد، ومحمود علاء يخرجها لركنية رابعة د10 دفاع الزمالك يخرج الكرة علي منتصف الملعب د13 ضغط وإستحواذ من بيراميدز في منتصف الملعب د14 ركنية رابعة لبيراميدز ودفاع الزمالك يتعامل معها ويخرجها علي الملعب د15 خروج طارق حامد لتلقي العلاج بعد الإصاية في وجهه د17 تسديدة قوية من دونجا أعلي المرمي د19 تسلل علي حميد احداد المنفرد علي المرمي د21 ضربة حرة مباشرة لبيراميدز من الجانب الأيمن يرسلها عبدالله السعيد ودفاع الزمالك يخرج الكرة علي الملعب يدخل الفريقين مباراة اليوم في محاولة تحقيق الفوز وإقتناص ثلاث نقاط ثمينة، تعدل موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، ومن جانب الزمالك تأتي قوة الثأئر أقوي، بعد التعادل الإيجابي في مباراتة السابقة امام المقاولون العرب بالدوري، ومن جانب بيراميدز يدخل المباراة بعنويات قوية بعد الفوز علي نامونجو بالكونفيدرالية. تشكيل الزمالك في المباراة: حراسة المرمي : محمد عواد خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي خط الهجوم : اشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد تشكيل بيراميدز في المباراة: في حراسة المرمى : شريف أكرامي في خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد سامي ، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور في خط الوسط: أحمد توفيق، نبيل دونجا، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، غيرك تراوري في خط الهجوم: جون انطوي.

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