ملوك الجدعنة الحلقة 20..مفاجأت تستقبل سرية وسفينة بعد قتل العتال

/629589/ملوك-الجدعنة-الحلقة-20مفاجأت-تستقبل-سرية-وسفينة-بعد-قتل-العتال

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 20، شهدت الحلقة هروب بسنت من الحارة بعد قتل عنتر، بينما توجه سفينة "مصطفى شعبان" وسرية "عمرو سعد" إلى الباخرة التي من المقرر أنه ينتقل بها العتال "عمرو عبدالجليل" لتسليم بضاعته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان لافتًا إلى وفاة السيد حرفوش والد فاتن وقتل زاهي العتال.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 20..مفاجأت جديدة بعد قتل العتال

يذهب حازم رئيس المباحث ليحقق في قضية قتل عنتر، فيعطيه سعيد الفيديو الذي اعترف به عنتر عن أفعاله مع زاهي العتال، يتسائل الظابط حازم عن سرية وسفينة وهروبهم من الحارة فيخبره عم سيد بأنهم مظلومين ولا ذنب لهم فيما حدث، يسأل حازم عن قاتل عنتر فيتشجع سعيد شقيق سرية ويخبره بأنه الفاعل ثم يعترف جميع أهل الحارة بأنهم قاتلي عنتر، وفي تلك اللحظة يقع عم سيد أرضًا فاقدًا الوعي.

عواطف تسرق أملاك والدها سيد حرفوش

ينتقل عم سيد والد فاتن للمستشفي في غيبوب بسبب تعرضه لسكتة قلبيه، وبجانبه فاتن تلوم نفسها عما حدث لوالدها، تدخل عليه عواطف وتحاول تهدئتها، وبمجرد أن تخرج فاتن من غرفة والدها، تستغل فاتن عدم وعي عم سيد وتمضيه على توكيل ببيع كل أملاكه لها.

سرية وسفينة يقتلان زاهي العتال

يختبأ سرية وسفينة في باخرة زاهي العتال التي ستنقله إلى مكان تسليم البضاعة وبعد وصوله إلى مقرهم، يتهجم عليه سرية وسفينة في حين يتهجم رجالهم على رجال العتال ويتخلصون منه، ثم يقوم سرية وسفينة بربط العتال بجنازير ورميه في وسط ماء البحر، واستولوا على بضاعته.

انفصال سرية وسفينة ولجوءهم لطرق غير مشروعة

بعد نجاح سرية وسفينة في قتل زاهي العتال، يكتشف سرية بعدم وجود الالماظ في حقيبة زاهي العتال، فيخبره مصطفى بتقسيم البضاعة الاخري على ثلاثيتهم، فيرفض سرية ويخبره بأن سفينة لم يعد صديق له منذ الآن، يتركهم سفينه بالبضاعة ويذهب، ينتقل سرية بشاحنة البضاعة وعندما توقفه شرطة المرور تجدها فارغة، فقد اخذها مصطفى في شاحنة اخرى، ليتم القبض على سرية، على الجانب الآخر خدع سفينة سرية بالاستيلاء على الالماظ بمفرده وذهب ليسلمة لأحد تجار البضائع المشبوه يعرض التاجر على سفينة سعر لبيع الالماظ ولكنه يعترض، فيخبره بين أن يوافق على هذا السعر أو يوضح له الطريق الاصعب للتخلص من هذه البضاعة بمفرده، فيختار سفينة اللجوء الطريق الاصعب.

تستجوب الشرطة سرية حول البضاعة وسليم بعد تعرضه للضرب، ولكن يرفض سرية الاعتراف فيتفاجأ سرية بدخول مجدي أحد الرجال المهمين للعتال قبل خيانته، يعرض عليه مجدي بأن ينال جزء من البضاعة مقابل أن يخبرهم بمكان المخدرات، يشترط عليه سرية بأنه لن يحصل على المخدرات إلا بتسليمها لسليم بنفسه، وتنتهي الحلقة 20 من مسلسل ملوك الجدعنة بدخول سليم على سرية.