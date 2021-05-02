/629590/المحمدي-عن-مواجهة-الجزائر--كسبناهم-4-والمنتخب-أعتاد-على-الصعوبات

أكد الدولي المصري أحمد المحمدي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي أن محمد صلاح يقدم موسم مميز للغاية مع ليفربول ورياض محرز الأفضل خلال اخر موسيمن معلقا علي موقف المنتخب الأوليمبي في مجموعته بأوليمبياد طوكيو وذلك خلال لقاء مع شبكة بي ان سبورت الرياضية.

وقال أحمد المحمدي: " لعبت مع حسن شحاته المدير الفني للمنتخب المصري في مركز 3 و 5 و 2 وأنا أعتادت على اللعب في كل المباريات".

وواصل المحمدي: " لعبت في العديد من المراكز مع المنتخب المصري ولكني أفضل مركز الظهير الايمن لأنه أكتر مركز لعبت فيه، وأتمنى أن ألعب خلال كل مباراة وهذا الطبيعي لأي شخص يمارس كرة القدم".

وتابع المحمدي: " محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول يقدم طفرة مع الفريق الإنجليزي ، ورياض محرز اللاعب في صفوف مانشييستر سيتي يقدم مستويات متميزة وخاصة أخر موسيمين، واشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان والمنتخب المغربي يقدم أداء متميز مع فريقه".

وأضاف المحمدي: " كان نفسي أشارك في كأس العالم 2018، وأتمنى المشاركة في المواجهات المقبلة للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة بشكل عام".

واستكمل ظهير أيسر المنتخب المصري: " مباراة الجزائر امام المنتخب المصري عام 2010 شاركت فيه وكانت مباراة متميزة وقوية للغاية، حينها أستطاعنا تحقيق الفوز على نسور الصحراء برباعية دون رد ".

وقال المحمدي: " موجود هنا في إنجلترا منذ 11 عام محترفا في الدوري الإنجليزي، وتبقى فقط 4 مبارايات ويتم 200 مباراة في البريميرليج".

وزاد المحمدي: " كسبنا ليفربول 7/2 في بداية الموسم ودا شئ مبسوط بيه للغاية ويجعلني سعيدا وهي خطوة مميزة بعد التدعيمات القوية التي أجراها الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية".

وواصل المحمدي: " مستوايا في أخر شهرين ضعيف ومش زي البداية في الدوري الإنجليزي ولست راضيا عن نفسي بشكل كبير لكننا نستكمل مواجهاتنا بقوة لننهي الموسم بقوة مثل البداية".

المحمدي : محمد صلاح يقدم طفرة في ليفربول

وأضاف: " اعتادي على الأجواء الرمضانية في شهر شهر رمضان بسبب تواجدي الكثير هنا، بالتاكيد الأمور في مصر مختلفة عن أي دولة أخرى".

وأستكمل المحمدي: " عناصر مختلفة تغيرت في الفريق خلال المناسبات السابقة والموسم الحالي في البطولة، وهناك أشياء يسعى النادي خلالها لتحسين الصورة النهائية للمباراة " .

وعن أصعب التوقيتات علق المحمدي: " أصعب فترة في الموسم الماضي لما كنا هنهبط والحمدلله محصلش ودا انجاز كبير للفريق واهنئ محمود تريزيجية على هذا الأداء المتميز وأتمنى له الشفاء العاجل".

واختتم: " المنتخب المصري الأولومبي أعتاد على الوقوع في مجموعات قوية وصعبة ، وأتمنى لهم التوفيق في مباريات طوكيو وبالتأكيد أي لاعب يتمنى المشارك مع منتخبه".