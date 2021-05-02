تحصين 119 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية الدكتور حاتم أنور ،اليوم الأحد، إنه تم تحصين 119 ألف حيوان من الأبقار والأغنام ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام منذ انطلاق الحملة القومية فى 3 أبريل الماضى وحتى اليوم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





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