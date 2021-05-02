غلق الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظات تزامنًا مع أعياد الربيع

جدة - نرمين السيد - وجاء غلق الحدائق العامة والمتنزهات بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين في الأماكن العامة تزامنا مع أعياد الربيع. وناشد المحافظون المواطنون بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة، والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع.

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