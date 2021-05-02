البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مارجرجس بالزاوية الحمراء

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم، الأب المبارك القس مقار القمص متى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالشادر فى منطقة الزاوية الحمراء، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، عن عمر قارب 85 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت لقرابة 50 عامًا.





ولد الأب المتنيح يوم 22 يوليو 1936، وسيم كاهنًا فى 22 أكتوبر 1971. الأب المتنيح أيضًا هو والد القس كيرلس القمص مقار كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. ومن المرتب له أن تقام جنازة الأب المتنيح فى الواحدة من بعد ظهر غدٍ الاثنين فى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، ولمجمع كهنة القطاع، وكذلك للقس كيرلس القمص مقار، فى نياحة الأب الفاضل القس مقار القمص متى، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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