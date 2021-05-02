عدد من أحبار الكنيسة يهنئون البابا تواضروس بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - هنأ عدد من أحبار الكنيسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد القيامة المجيد، من خلال زيارتهم لقداسته فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.





والأحبار هم أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والقديس الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج. كان قداسة البابا تواضروس، استقبل اليوم للتهنئة أيضًا صاحبى النيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا.

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