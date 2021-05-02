جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور المظهر الحضارى للشعب المصرى ومدى التزامهم بالضوابط والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الوزارة لصلاة التراويح. وشدد رواد المساجد، أن الدين والحضارة والإنسانية منبع النظافة والطهارة والجمال، وأن السلوكيات الصحيحة تبدأ من المسجد. وأكدت الوزارة، أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة من أهم أولوياتها فى هذه المرحلة، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. رواد المساجد يظهرون وعيا غير مسبوق فى صلاة التراويح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.