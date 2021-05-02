/629591/طلائع-الجيش-يعلن-عودة-عمرو-جمال-لصفوف-الأهلي

كشف أحمد المهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش عن موقف عمرو جمال لاعب الفريق من الإستمرار داخل صفوفه ، وموقف الفريق من العودة للنادي الأهلي من جديد بعد إنتهاء إعارة اللاعب.

وقال أحمد المهدى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش عبر تصريحات تلفزيونية : سيعود مهاجم الفريق عمرو جمال المعار من النادى الأهلى إلى ناديه في نهاية الموسم الحالى ، وأشار إلى أن اللاعب ستنتهى فترة إستعارته في نهاية الموسم التجارى ، ليصبح متاحا للعودة إلى القلعة الحمراء .

عودة عمرو جمال لصفوف النادي الأهلي

وإنتقل عمرو جمال علي سبيل الإعارة من النادى الأهلى إلى طلائع الجيش لمدة موسمين ، وتنتهى فترة الإعارة في نهاية الموسم الحالى ، ويقدم جمال أداء جيدا مع الجيش ، بعد عودته من رحلة إحتراف في بيدفيست الجنوب أفريقي .

ويرغب عمرو جمال في العودة إلى صفوف المارد الأحمر ، ومن الممكن ان تُتاح له الفرصة خاصة في ظل تراجع أداء مروان محسن وصلاح محسن مهاجمي الفريق ، ويبحث موسيمانى عن بدل لمحمد شريف ، وقد سبق وأشاد الجنوب إفريقي بـ أداء جمال في مباراة جمعت فريقه مع طلائع الجيش .

و سجل عمرو جمال هدف التقدم لفريقه أمام نادى أسوان في المباراة للأخيرة لفريقه في مسابقات الدورى المصرى الممتاز ليفوز الطلائع بثلاثية .

طلائع الجيش يفوز على أسوان بثلاثية دون رد في الدوري

و سجل طلائع الجيش الهدف الاول في المباراة في الدقيقة 63 من عمر المباراة بأقدام عمرو جمال من خلال كرة عرضية من إسلام محارب من يمين خارج منطقة الجزاء تصل إلى عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ومن ثم استلم الكرة واستدار بشكل رائع وسدد كرة في شباك عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

وسجل الهدف الثاني للفريق عرو مرعي في الدقيقة الـ 90 من عمر المباراة، ليؤكد الفوز في الوقت القاتل للمباراة.

منح حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة، ليعطي فرصة لطلائع الجيش لتنهي اللقاء بالهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع، عن طريق إسلام محارب.