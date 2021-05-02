/629592/عبدالله-السعيد-يسجل-الهدف-الأول-في-الزمالك-فيديو

سجل عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز هدف التقدم لفريقه في مرمى الزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض في حسم الثلاث نقاط.

هدف عبدالله السعيد الاول فى مرمي الزمالك pic.twitter.com/XmlEL76tJJ — مباريات اليوم (@Koraonc) May 2, 2021 وجاء تشكيل الزمالك الرسمي كالتالي: حراسة المرمي : محمد عواد خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما. ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي. ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري خط الهجوم: جون انطوي. وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من : في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد. في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي. في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي. في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي. تشكيل الزمالك و بيراميدز في الدوري الممتاز بينما دخل بيراميدز مباراة الزمالك بقائمة مكونة من : حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي. خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل. خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان.

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