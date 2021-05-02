/629593/الشوط-الأول-بيراميدز-يتقدم-علي-الزمالك-بهدف-عبدالله-السعيد-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك وبيراميدز لصالح بيراميدز، بهدف نظيف، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز، ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي.

بدأ الفريقين أحداث الشوط الأول بالضغط من قبل لاعبي الفريقين في محاولة خطف هدف في المباراة، والتقدم في نتيجة المباراة من البداية.

نجح فريق بيراميدز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بأقدام المتألق في المباراة عبدالله السعيد، من خلال تمريرة من رمضان صبحي لجون أنتوي في منطقة الجزاء، ويمررها بعرضية لعبدالله السعيد ويراوغ دفاع الزمالك ويسكنها الشباك فوق محمد عواد.

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أشهر الحكم الدولي جهاد جريشة بطاقة صفراء وحيده في الشوط الأول لتكون من نصيب مدافع الزمالك محمود علاء، في الدقيقة 41 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي علي جون انتوي في منتصف الملعب.

ومن الجدير بالذكر تألق لاعب الأهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز في المباراة، في العديد من الكرات والتحركات داخل الملعب، وبالاخص في منتصف الملعب.

تشكيل الزمالك في المباراة:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

تشكيل بيراميدز في المباراة:

حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

قائمة بيراميدز في المباراة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان.