نسل الأغراب الحلقة 20..ذهب الأغراب بحوزة أحمد السقا

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مسلسل نسل الأغراب حلقة 20، شهدت أحداث مثيرة بدايًة من اللقاء الأول بين شامية -أحلام الجريتلي- وأولادها الاثنين غفران -أمير كرارة- وسعادة -محمد مهران- بعد غياب دام 20 سنة منذ أن حجزها عساف الغريب -أحمد السقا- عنده.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل "نسل الأغراب"، التي شهدت القبض على عماد زيادة كبير غجر الزلط، وخداع أحمد السقا له.

غفران الغريب يمتنع عن ترك حق والدته

وكان لقاء مرسخ بمشاعر الاشتياق المتبادلة بينهم، وطلبت شامية من ابنها أن يتوقف على الصراع والدم ويوعدها بأن لا يثير المشاكل من جديد مع عساف، فأخبرها الأخير أنه لا يستطيع أن يوعدها بذلك لأنه سيعيد حقها، ومن ثم عرفها على ابنه سليم -أحمد داش- وحمزة -أحمد مالك- ابن عساف ولكنهما الاثنان لا يعترفان بذلك ويعتبره نجله، بعدها سألها غفران عن حقيقة احتجاز بكري لها فأنكرت ذلك.

عماد زيادة بقبضة قوات الأمن

ألقى علي الغريب -محمد دياب- رئيس المباحث القبض على بكري -عماد زيادة- بعد أن ضبط معه صناديق محمله بالذهب، وحقق معه عن هوية ذلك الذهب وهل هو ذهب الأغراب، فأنكر الأخير وأدعى أنه ذهب غجر الزلط وأن علي يتهمه بذلك ليستولى عليه، فأثار هذا الحديث غضب علي وأخبره أنه سيحتجزه حتى يعرض على النيابة.

زار محفوظ ابنه مصطفى بالسجن، وطلب منه الأخير أن يأخذ ابنته رغدة -ملك أحمد زاهر- عنده حتى لا تقيم بالمنزل بمفردها بعد وفاة والدتها عزيزة -منة فضالي- فتهرب منه الأخير ولم يخبره أنها انتقلت إلى بيت علي، ومن ثم طمئنه وأخبره أنه اتفق مع رجال ستتحمل التهمة عنه.

مي عمر تساوم أحمد السقا

اتجه عساف إلى بيت علي، حيث تتواجد جليلة -مي عمر- وطلب من زوجة عمه نجاة أن تتركهما بمفردهم، ومن ثم تبادلا الحديث وطلب منها عساف أن تتوقف عن لوم نفسها فهي فعلت الصواب واختارات زوجها الذي طلقوها منه رغمًا عنها وعنه، وبعدها حذرته من خسارته لها إن أذى أولادها أو إخوانها بالإضافة إلى غفران.

أحلام الجريتلي تخبر أختها بما فعله بكري معها

اتجهت بستان والدة بكري لتطمئن على أختها شامية بعد عودتها، وأخبرتها الأخيرة عن مساومة ابنها بكري عليها مقابل الذهب، ومن ثم عادت بستان إلى غجر الزلط وأخبرت زوجها وأثناء حديثهما جاء أحد رجال غجر الزلط وأخبرهم بالقبض على بكري.

اجتمع علي ووالدته وأخته جليلة على الطعام بحضور رغدة، وبدأت جليلة تروي لها ذكرياتها مع علي وأن الفتيات كن مغرمات به، فسالته رغدة عن سبب كونه أعزب حتى هذا التوقيت، فجاوبها بتركه للسفرة وإنهاء طعامه.

أحمد السقا يحاوط نفسه بالرجال

أجر عساف رجال ليكونوا تحت أمره مقابل 10 مليون جنيهًا وأرسل بعضهم إلى بيت علي الغريب ليحموا جليلة، فطردهم الأخير وذهب إلى عساف وحذره أن أرسل رجال إلى عنده مرة أخرى سيطلق عليهم النار.

علم غفران وأخيه سعادة من رجلهما صالح بوقوع ذهب الأغراب في يد الحكومة، وقطع حديثهم دخول العمدة حسيب -إدوارد- الذي جاء ليوصي غفران أن لا يؤذي جليلة فأخبره أن الآوان مر، وبعد انصرافه تبادل غفران وسعادة حول تحذير والدتهما لهما بأنهم إن أشعلوا الحرب من جديد ستتركهم وتغادر البلد.

أحمد السقا يخدع عماد زيادة

أخذ عساف أخيه الأكبر ديماري -محمد جمعة- إلى مكان اتضح أنه يخبئ فيه ذهب الأغراب، وأن الذهب وعقد الأرص الذي أعطاءهما لبكري مزورين، لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 20 من مسلسل نسل الأغراب.