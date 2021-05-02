/629595/كورونا-تضرب-عائلة-الفنانة-هند-عبد-الحليم

أعلنت الفنانة هند عبدالحليم إصابتها وبعض من أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إصابة عائلة الفنانة هند عبدالحليم بفيروس كورونا المستجد بعد إعلانها على موقع انستجرام.

نشرت هند عبدالحليم صورة تجمعها بوالدتها على موقع انستجرام واعربت عن صعوبة ماتمر به هي وعائلتها، قائلة: " الفترة دي صعبة أوي، صعب أوي يكون حد من أهلك تعبان ومش عارف تبقى جمبه، وتاخد بالك منه، أو حتى تشوفه خاصة أما تتعب أنت كمان ومتبقاش فعلًا عارف تعمل أي حاجة".

واستكملت مقدمة النصائح لمتابعيها: "ياريت تخلوا بالموت من نفسكوا ومن اهلكوا ومحدش يتهاون مع الظروف اللي احنا فيها دي، فيروس خبيث ممكن يدمر حياة إنسان في لحظة خالوا بالكوا منه".

وتابعت بالدعاء والتنمي لها ولعائلتها بالشفاء العاجل، قائلة: " اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أمي وأبي وكريم ونهال وتشفيني، وتمدنا بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منحا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير، دعواتكوا".

بداية تسلل كورونا في عائلة هند عبدالحليم

وكانت قد كشفت هند عبدالحليم منذ أسبوع على حسابها بموقع فيسبوك، عن إصابة والدها الكابتن أحمد عبد الحليم لاعب كرة القدم المعتزل بنادي الزمالك، وزوجة أخيها وابنته بفيروس كورونا المستجد، فكتبت: "بابا ومرات أخويا و بنت أخويا إيجابي كورونا ممكن تدعولهم لو سمحتوا"، لتأتي اليوم وتعلن عن إصابتها وإصابة والدتها بالفيروس ولجوءهم للعزل المنزلي.

الجدير بالذكر أن الفنانة هند عبد الحليم تشارك في السابق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل وكل مانفترق بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، هاجر أحمد، رحاب الجمل، هند عبد الحليم، طارق عبد العزيز، أحمد النجار، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإنتاج طارق الجنايني.‎

اقرأ أيضًا..

وتدور قصة المسلسل حول "نور، التي تقرر عائلة زوجها "حسام"، التخلص منها، بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود "نور" للحياة، وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة، والانتقام من عائلة حسام.