صلاح عبدالله متأثرًا برؤية أصدقاءه الراحلون في درما رمضان: "حاجة غريبة"

/629596/صلاح-عبدالله-متأثرا-برؤية-أصدقاءه-الراحلون-في-درما-رمضان-حاجة-غريبة

شهد مسلسل الاختيار 2 ظهور الفنان الكبير هادي الجيار، الذي جسد دور "رفاعي" والد أحمد مكي، كما ظهرت القديرة أحلام الجريتلي في مسلسل نسل الأغراب بدور "شامية" والدة أمير كرارة.

دوت الخليج يرصد الحالة التي سيطرت على الفنان صلاح عبدالله بعد ظهور الراحل هادي الجيار وأحلام الجريتلي في درما رمضان 2021.

صلاح عبدالله يصف شعوره تجاه هادي الجيار وأحلام الجريتلي

شارك الفنان صلاح عبد الله متابعيه بما شعر به بعد رؤيته لأصدقاءه هؤلاء الراحلون عن عالمنا، فغرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "لما بشوف أخويا هادي الجيار في الاختيار.. وأختي أحلام الجريتلي في نسل الأغراب.. بتحصلي حاجة غريبة أوي هموت وأوصفالهكم ومش عارف".

رواد السوشيال ميديا يتداولوا الرحمات على نجوم الفن الراحلون

فعلق له أحد متابعيه مؤكدًا على أنهم كانوا سبب في سعادة الجمهورة حتى لحظاتهم الأخيرة قائلًا: " ‏‎الله يرحمهم.. أنا عارف أحساسك يا فنان.. هما واقفين على رجليهم لأخر لحظة في عمرهم عشان يسعدوا الناس .. الله يرحمهم".

وفاة هادي الجيار وأحلام الجريتلي

ومن الجدير بالذكر أن نجم الدراما هادي الجيار توفي يوم 10 يناير 2021 عن عمر ناهز 71 عامًا، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وكان قد انتهى من تصوير 80 % من إجمالي مشاهده بمسلسل الاختيار 2 للنجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي قبل وفاته.

بينما فارقت القديرة أحلام الجريتلي الحياة في 28 فبراير 2021، عن عمر ناهز 73 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجأة أثناء تواجدها في المنزل بعد انتهاءها من تصوير أحد أعمالها.

وكانت إلى جانب مشاركتها بمسلسل نسل الأغراب للنجم أحمد السقا وأمير كرارة وإخراج محمد سامي، شاركت أيضًا بمسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، كريم قاسم ونبيل الحلفاوي، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

آخر أعمال صلاح عبدالله الفنية

وعلى الصعيد الآخر، يشارك الفنان صلاح عبد الله في الماراثون الرمضاني الجاري من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم، خالد أنور،مايان السيد و محمد جمعة، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.