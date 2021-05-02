الحلقة الـ 20 من مسلسل الاختيار 2 تسلط الضوء على قضية الضباط المنشقين

جدة - نرمين السيد - ووقعت محاولات الاغتيال عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين"، وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشى، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامى عبد المجيد محمود السبكى، والطبيب على إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشى، وأعضائها عصام محمد السيد على العنانى، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفى جمال محمود سليمان، وكريم محمد حمدى محمد حمزة.

واعترف الأخير بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.

وقال إنه التحق بالعمل بقطاع الأمن المركزى عام 2007 وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتاليه واستخدامه للأسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشى الذى دعاه وآخرين إلى إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012، وهو ما لاقى قبول لدى بعض الضباط وبعدها تم إحالة الباكوتشى إلى الاحتياط، لافتًا إلى أنه بحكم وظيفته كان يعلم خطة فض اعتصام الإخوان وأنصارهم بمنطقة رابعة العدوية وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشى.

ولفت إلى أن الخلية التى انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية ضد بعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم فى البلاد وقائد الخلية محمد السيد الباكوتشى، والذى أعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائما على محورين أحدهما فكرى يعتمد على الأفكار التكفيرية فى المقرات التنظيمية بعيادة المتهم على إبراهيم حسن محمد "طبيب الأسنان" بمدينة الشروق وتم الاطلاع على بيانات تنظيم داعش والمحور الثانى عسكريا ويقوم على اتخاذ أسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها فى التواصل فيما بينهم تجنبا للرصد الأمنى.