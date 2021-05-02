الاختيار 2.. تفاصيل تكوين الإرهابى محمد الباكوتشى خلية الضباط الملتحيين

جدة - نرمين السيد - ونسرد فى هذا التقرير تفاصيل التحقيقات، والتى كشفت دور قائد الخلية الضابط المفصول محمد السيد الباكوتشى.

كشفت التحقيقات فى القضية رقم 148 لسنة 2017 عسكرية، دور خلية الضباط الملتحين فى محاولتين لاغتيال الرئيس السيسى إحداهما قادها "الباكوتشى" بعدما أسس خلية من 6 ضباط سابقين.

كان "الباكوتشى" يعمل بقطاع الأمن المركزى قبل أن ينتقل لمديرية أمن الشرقية منذ عام 2007، وكان متشددًا دينيًا، وأطلق لحيته خلال الخدمة، ودعا عددًا من الضباط إلى إطلاقها، فضلًا عن انضمامه إلى ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى"، الذى تأسس بعد ثورة يناير بمشاركة عدد من ضباط وأمناء الشرطة، لمطالبة وزارة الداخلية بالتصريح لهم بإطلاق اللحى.

وكشفت التحقيقات بأن "الباكوتشى" عمل فى مديرية أمن الشرقية، وأحيل للاحتياط بناء على القرار رقم 48 لسنة 2012، الصادر من مديرية أمن الشرقية، بعدما كشفت تحريات قطاعى الأمن الوطنى والتفتيش أنه يدعو الضباط والأفراد إلى الفكر المتطرف، فيما عقد الرائد المفصول لقاءات جماهيرية هاجم خلالها وزير الداخلية والقيادات الأمنية.

ووفق تحريات الأمن الوطنى، فإن الرائد المفصول كان ضمن متظاهرى جماعة الإخوان المسلمين فى رابعة العدوية، وتربطه علاقة وثيقة بضابط أمن مركزى برتبة ملازم أول يدعى كريم محمد حمدى، و4 ضباط آخرين، أبلغوه بخطط الداخلية لفض الاعتصام.

وعكف الرائد المفصول على تأسيس خلية تهدف إلى شنّ هجمات ضد الدولة ومحاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزى السابق مدحت المنشاوى.

وأشارت التحريات إلى أن خلية "الباكوتشى" ضمت 5 ضباط سابقين، وهم كريم محمد حمدى (محبوس)، خيرت سامى عبد المجيد (هارب)، محمد جمال عبد الرحيم (هارب)، إسلام وثام أحمد (هارب)، وحنفى جمال محمود (هارب)، واثنين مدنيين هما على إبراهيم حسن محمد- دكتور أسنان (محبوس)، عصام محمد العنانى - محفظ قرآن (محبوس).