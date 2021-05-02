فيديو.. تجهيز أكبر مركز لتلقى لقاح كورونا بأرض المعارض

جدة - نرمين السيد - يقع المركز على مساحة تصل إلى 3 آلاف متر مربع ويستقبل يوميا من 10 إلى 15 ألف مواطن لتلقى اللقاح، وذلك على مدار 13 ساعة، حيث يستقبل المواطنين من التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءً. يأتى تجهيز المركز فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وتسهيل حصول المواطنين المصريين على لقاح فيروس كورونا.

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