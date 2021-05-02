انت الان تتابع تفاصيل خبر شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 3 مايو وحتى السبت 9 مايو ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 3 مايو 2021، مشيرةً إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة الإثنين، وتصل الحرارة على القاهرة إلى 40 درجة وترتفع في بعض المناطق لتصل إلى 44 درجة، ونصحت الأرصاد الجوية بالإكثار من شرب الماء وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب العصائر.

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 3 مايو وحتى السبت 9 مايو

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من الصعيد والقاهرة والوجه البحري وسيناء خلال الأيام الثلاثة القادمة “الإثنين والثلاثاء والأربعاء”، وبداية من الخميس المقبل الموافق سوف تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية وحار على القاهرة والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

وحول حالة الطقس اليوم الإثنين 3 مايو، فسوف يكون شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية نهاراً، ومعتدل ليلاً على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 3 مايو، فسوف تكون كالتالي:

القاهرة: 40 للعظمى و22 للصغرى.

الإسكندرية: 35 للعظمى و20 للصغرى.

طنطا: 38 للعظمى و21 للصغرى.

شبين الكوم: 38 للكبرى و21 للصغرى.

سوهاج وأسيوط: 42 للعظمى، 23 للصغرى.

أدفو وابو سمبل: 44 للعظمى و25 للصغرى.

اقرأ أيضاً:

وللمزيد في تقارير الأرصاد المرفقة بالخبر.