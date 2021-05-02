انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان عاجل للمواطنين.. وزارة الصحة تحذر من تناول الفسيخ والأسماك المملحة وتعلن توفير مصل البوتيوليزم بالمستشفيات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة اليوم تحذيراً عاجلاً للمواطنين من تناول الفسيخ والأسماك المملحة، خلال الأيام الحالية تزامناً مع اقتراب الإحتفال بأعياد شم النسيم، كما أشارت إلى توفيرها لمصل البوتيوليزم في المستشفيات وكذلك مراكز السموم، والخاص بحالات التسمم الناتجة عن تناول مثل تلك الأنواع من الأسماك.

وزارة الصحة تحذر من تناول الفسيخ والأسماك المملحة

وحذر متحدث وزارة الصحة من تناول الأسماك المملحة مؤكداً أنها نحتوي على نسب عالية من الأملاح تصل لـ17%، من وزن السمكة، مما يسبب خطورة للمواطنين الذين يناولنه وبالأخص للحوامل والأطفال والمرضى الذين يعانون من مشاكل بالكلى، مشدداً على شراء الأسماك من الأماكن المعروفة والخاضعة للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين.

ونظراً لخطورة تناول الفسيخ والأسماك المملحة، يجب الإبتعاد عنها، وأشار متحدث الصحة أن سمك الفسيخ يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، وذلك نظراص للطريقة التي يتم تحضيرها به، مضيفاً أن الكثير يصاب بالتسمم بعد تناول الفسيخ كما أن الفسيخ يضعف الجهاز المناعي للجسم.

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وأضاف متحدث وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن هناك رقابة شديدة على الأسواق خلال الفترة الحالية، وتم ضبط العديد من الأطنان من الأسماك والعصائر الغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك وفق بيان وزارة الصحة اليوم.