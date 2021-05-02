ميسي يسجل هاتريك ويقود برشلونة لملامسة الصدارة علي حساب فالنسيا «فيديو»

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حقق فريق برشلونة الفوز علي فالنسيا، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء جمع الفريقين في الدور ارابع عشر من الدوري الإسباني الممتاز، شهد علي اللقاء ملعب ميستايا، معقل فريق الخفافيش.

تقدم اصحاب الارض فريق فالنسيا في الدقيقة 50 من عمر المباراة بأقدام جابرييل باوليستا من خلال كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح فريق فالنسيا قابلها باوليستا في المرمى الخالي بعد سقوط تير شتيجن حارس مرمى برشلونة وسط مطالبات بمخالفة لصالح الحارس الألماني.

ليونيل ميسي يتألق ويحرز

جاء الرد من الفريق الضيف برشلونة في الدقيقة 57 عن طريق ليونيل ميسي من خلال تسديدة من علامة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فالنسيا، وارتدت إلى بوسكيتس مررها عرضية أرضية شتتها دفاع فالنسيا ارتدت إلى بيدري، ومن ثم صوب الكرة ارتدت بالدفاع ووصلت إلى ميسي سجلها في الشباك.

سجل الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة 63 بأقدام ليونيل ميسي، من خلال كرة مقوسة من جوردي ألبا من الطرف الأيسر على رأس فرينكي دي يونج سددها برأسه أنقذها حارس مرمى فالنسيا، ومن ثم ارتدت إلى جريزمان سددها داخل الشباك.

سجل الهدف الثالث لفريق الكتلوني برشلونة في الدقيقة 69 عن طريق المتألق ليونيل ميسي، من خلال تسديدة رائعة من ليونيل ميسي من مخالفة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى فالنسيا وسكنت الشباك.

الرد المتأخر من فالنسيا

أبي أصحاب الارض لإنهاء المباراة بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف ليسجل الهدف الثاني كارلوس سولار في الدقيقة 83 من عمر المباراة، من خلال تمريرة من كريستيان أوليفا إلى كارلوس سولار الذي سدد كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.