/629599/أشرف-بن-شرقي-يسجل-هدف-التعادل-لصالح-الزمالك-فيديو

سجل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه في مرمى بيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء في شباك شريف إكرامي بعد إعادته للمرة الثانية بسبب دخول لاعبي الفريق.

وأنطلقت المباراة بين الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز ، وتبث قناة أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الفارس الأبيض والفريق السماوي بتعليق صوتي مصري.

موقف الزمالك وبيراميدز في الدوري

ويدخل الزمالك مباراة بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 18 لقاء خاضهم الفارس الأبيض، بينما يدخل الفريق السماوي المواجهة أمام الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 30 بعد خوض 18 مواجهة خلف النادي الأهلي وصيف البطولة حتى الأن برصيد 37 نقطة.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

ومن المقرر أن يدخل بيراميدز مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : حارس: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي.

خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق .

خط الوسط الهجومي: عبد الله السعيد - رمضان صبحي .

خط الهجوم: إيريك تراوري. ودخل بيراميدز مباراة الزمالك بتكشيل مكون من :

اعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في المباراة التي تنطلق بين الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي للفوز والإقتراب من وصافة البطولة التي يحتلها الأهلي برصيد 37 نقطة. وتقام المباراة بين بيراميدز و الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الذي يحتل صدارته الفارس الأبيض بفارق 3 نقاط عن الفارس الأبيض ، وتنقل قناة أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين القلعة البيضاء والفريق السماوي بتعليق صوتي مصري.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمي كالتالي: حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من :

في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.