/629600/إنبي-يحقق-الفوز-علي-المقاصة-بثنائية-نظيفة-بالدوري

حقق فريق انبي الفوز علي فريق مصر المقاصة الفوز بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب بتروسبورت.

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