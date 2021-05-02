الزمالك ينجو من الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري «فيديو»

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حقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول بين الفريقين في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول بعد مهارة ممتازة ومرواغة ناجحة لمحمود الونش مدافع الزمالك قبل أن يسكنها شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يتعادل أشرف بن شرقي لصالح الفارس الأبيض.

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ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك خلف الأهلي وصيف البطولة برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة وبفارق مباراتين، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة 41 في المركز الأول بجدول الترتيب من 19 مباراة.

بيراميدز يفوز على الزمالك بهدف نظيف

وأنطلقت صافرة البداية بين الزمالك وبيراميدز في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز، ونقلت شبكة قنوات أون تايم سبورت احداث اللقاء بين الفريقين، الذي انتهي بفوز الفريق السماوي بهدف نظيف.

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

تشكيل الزمالك و بيراميدز في الدوري

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من :

في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

بينما دخل بيراميدز مباراة الزمالك بقائمة مكونة من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري .

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - عمر جابر - إيريك تراوري.

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي .

على جانب أخر حقق فريق إنبي الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف سجله دينوبيتر جودي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز .