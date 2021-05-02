/629602/الاختيار-2-الحلقة-20-خيرت-السبكي-تحت-أنظار-قوات-الأمن

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 2، التي شهدت استشهاد أحمد الرفاعي وإجراء إنجي المقدم لعملية جراحية.

كريم عبد العزيز يستنكر خبر مرض زوجته

أخبرت نادية زوجها بأنها أجرت التحاليل واتضح أنها لديها ورم بالرحم، فاستنكر الأخير ما قالته ورفض تصديقه، فأكدت عليه ما أخبرته به وأنهما من المفترض أن يبدأوا في العلاج، فأخبرها أنه يستمد قوته منها ولا يستطيع أن يراها مريضة واتفقا على إجراء تحاليل جديدة.

انتقلت الأحداث إلى منزل يوسف الرفاعي -أحمد مكي- وزوجته عليا -أسماء أبو اليزيد- حيث تستفسر منه الأخيرة عن التيشرت الخاص به الملطخ بالدماء الموجود داخل خزانتها، فأخبرها أنه أصيب بطلقة رصاص فيه كادت أن تقتله أثناء إحدى المأموريات فطلبت منه أن يخفيه في مكان أخر، ومن ثم سألته عن صحة نادية، فجاوبها بأنه تحدث إلى زكريا صباح اليوم وأخبره أنها ستجري تحاليل جديدة.

خيرت السبكي يخرج عن بدلته العسكرية

تقابل الضباط الجاسوسين حنفي وزميله وخيرت، وأخبرهم الأخير أنه قرر إطلاق اللحية والاستغناء عن بدلة الضابط، وأخبرهم عن ضرورة التحرك وتجنيد شباب وتحديد أهدافهم لتنفيذ أو عملية إرهابية تثبت أنهم مقاتلين، لأن وجودهم بجانب الدكتور وكريم ليس له فائدة.

كريم عبد العزيز وإنچي المقدم ينتابهم القلق بعد خبر مرضها

اتجه زكريا وزوجته نادية إلى العيادة، وأخبرهم الطبيب أن الورم خبيث ولابد من جراحة لاستاصاله، فسأله زكريا عن أقرب وقت لإجراء العملية، فأخبرته نادية أنها ليست مستعدة وتريد تأجيل العملية حتى إجازة نصف العام، وخروجوا بعدها من مكتب الطبيب، ومن ثم أخبر زكريا زوجته أنه نسى المفاتيح بالداخل وتركها ودخل إلى الطبيب وسأله عن نسبة الحفاظ على الرحم فأخبره أنها نسبة ضعيفة.

استلقى زكريا ونادية السيارة، وأعربت له الأخيرة عن قلقها وأنها لا تريد إجراء العملية حتى تتمكن من إنجاب الولد الذي يرغب به، فأخبرها أن صحتها عنده الأهم.

خيرت السبكي ومن معه يستعد لإجراء المبايعة بسيناء

اجتمع خيرت السبكي وكريم وحنفي مع الدكتور وتبادلا الحديث حول كيفية تنفيذ عملياتهم الإرهابية، فاقترح أحد الجالسين بأن يبدأوا بالهجوم على الكمائن وسحب الأسلحة من الضباط، فاعترض خيرت على هذه الفكرة، وأخبرهم أنهم يحتاجون لسلاح وسأل الدكتور عن قدرته على تدبير السلاح لهم، فأخبرهم أنه من الممكن ولكن من سيناء وليس القاهرة، فوافق خيرت واستعد هو وزميل أخر للسفر إلى سيناء وإحضار السلاح.

استشهاد الرائد أحمد الرفاعي

أثناء اجتماع ضابط الأمن الوطني يوسف الرفاعي مع أصدقاءه في العمل جاء إليهم خبر استشهاد أحمد الرفاعي بسبب عملية تفجيرية، فأكد عليهم أن لا يخبروا زكريا لأنه كان يحبه.

إنچي المقدم تستئصل الرحم

استعدت نادية لإجراء العملية وقبل دخولها لغرفة العمليات، أوصت زكريا على بناتهما ووالدته، وأن يقسم الذهب على البنتين، فطمئنها أن ستخرج لهم سالمة، وتم إجراء العملية بنجاح وأخبر الطبيب زكريا أنهم استأصلوا الرحم وأنها ستحتاج إلى جلسات كماوي لاستكمال العلاج.

خيرت السبكي يتهجم على أحد المارين ويتطاول على ضابط مرور

أثناء استلقاء خيرت السبكي وحنفى جمال لسيارة إحداهما في الشارع، رأوا شاب وخطيبته يمسكان بأيدي بعضهما، فغضب الاثنان واستوقفوا الشاب وأخذوا يعنفوه بالكلام، حتى جاء ضابط مرور ليفصل بينهما فتطاول عليها خيرت بالحديث وأخبره أنه ضابط شرطة.

الضابط المنشق خيرت السبكي يستعد للذهاب إلى العريش

علم يوسف بما صدر من خيرت وحنفي وأخبر به زكريا كما أخبر اللواء رفعت لأنه شكى باتجاهتم، ومن ناحية أخرى اجتمع خيرت بباقي الجماعة وأخبرهم أنهم سيتحركوا في التاسعة مساءً إلى العريش ليجروا المبايعة مع شخص يدعى حذافى الأنصاري، ومن ثم يأتوا بالسلاح وينفذوا أول عملياتهم الإرهابية.

الدكتور التكفيري بقبضة قوات الأمن

أجرى يوسف الرفاعي تحريات حول طبيب الأسنان، الذي يجتمع عنده بالعيادة الضباط المنشقون، وأوضحت التحريات أن الملازم خيرت السبكي انقطع عن العمل، ومن ثم أعطى اللواء رفعت يوسف أمر بالقبض على الدكتور والتحقيق معه، وعندما علم خيرت ومن معه بوقوع كريم والدكتور بقبضة قوات الأمن فروا هاربين إلى العريش.

أول ظهور لماجد الكدواني

انتهت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 2 بإحالة اللواء رفعت -رياض الخولي- إلى التقاعد، وقبل أن يغاد مكتبه سلم زكريا عدد من المذكرات كتب فيها كلمة لكل ضابط فيهم، وطلب منه أن يسيروا على خطى تلك الكلمة، ومن ثم ظهر ماجد الكدواني ليحل مكانه.