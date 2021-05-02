/629603/قرار-جديد-من-الأهلي-بشأن-كهربا-قبل-مواجهة-غزل-المحلة

شارك محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وغادر كهربا المران الجماعي بعد فترة من مشاركته، بسبب شكواه من إجهاد عضلي، حيث فضل أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، عدم استكماله المران حتى لا تتفاقم الإصابة.

واستأنف اللاعب تدريباته بشكل منفرد، حيث أدى جلسة تدريبات استشفائية في «الجيم».لخروجه من قائمه الفريق في مباراة غزل المحلة واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.