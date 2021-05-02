/629604/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-20-الخديوي-يصارع-الزمن-للإفراج-عن-غزل

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20، بدأت بمشهد وجود غزل التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز داخل عنبر السجن بعد الحكم عليها بسبع سنوات سجن في القضية الملفقة لها، حيث ظهرت بحالة نفسية سيئة جدا، فطلبت إحدي السيدات في السجن والتي تدعى "ابلة يسرية" التي قضت في السجن 15 عام، أن تتحدث مع عزل وطلبت منها ان تتأقلم مع الوضع وان تهون على نفسها ايام حبسها، وجمعت باقي المساجين لكي تعرفهم على غزل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20 بعد الحكم على غزل بـ 7 سنوات سجن بسبب القضية التي افتعلها عابد تيمور لها.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20

كما شهدت الحلقة خيانة حمزة احد رجالة الخديوي الذي تعاون مع رفعت الذهبي الذي يجسده خالد سرحان ضد الخديوي وكان سببًا في تأخر براءة غزل والحكم عليها بسبع سنوات سجن في قضية المخدرات المنسوبة إليها، فحذر مينا الخديوي منه حتى لا يتحدث الخديوي عن اي خطة تخص غزل امامه.

وينتقل المشهد إلي مقابلة بين هند شقيقة غزل وحبيبها نادر التي استمرت في تجاهله لفترة طويلة بعد معرفتها بالمخرج زياد فكري واعجابها به ظنًا منها بأنه سيفتح لها الطريق في العمل كمذيعة وسيوصلها إلى ما تحلم به، فيلومها نادر على ذلك فضلًا عن انها قدمت نادر كأنه ابن خالتها عندما تقابلوا بالصدفة مع زياد في إحدي الاماكن والتي اعتبرها نارد رساله واضحها منها بأن يتركها ويبتعد عنها، ولكن هند حاولت ان تغلطه فكذبت كلامه ومبررة انه ابتعد عنها بعدما جاء له دور في إحدي القنوات وأصبح له معجبيين، الامر الذي جعلة لا يتحمل مشاكلها بعد ذلك.

يصارع الخديوي الزمن لكي يخرج غزل من السجن حيث يدور في ذهنه كل كلامها ولن تغب عن باله لحظة خاصة بعد تحول كل الظروف ضده فقد رفضت النيابة ان تعطيه تصريح الزيارة غزل في السجن، فطمئنه مينا ان مفاتن اخذت التصريح وستذهب بدلاً منه لزيارة غزل وتشرح لها عدم مجئ الخديوي لزيارتها.

واختتمت الحلقة 20 من مسلسل اللي مالوش كبير بمشهد قبل اول زيارة لغزل، حيث تمنت وجود والدها في الزيارة خاصة بعد تخلي كل عائلتها عنها، ولكن كانت المفاجأة لغزل حينما جودت ان لا احد من عائلتها يكترس لزيارتها او وجودها في السجن، بل الوحيدة التي جاءت لزيارتها هي قدرية طليقة الخديوي، ولكن ليست حباً فيها بل لغرض ما ستكشفة الحلقة القادمة.