/629605/كيف-سخر-الأهلي-من-تعادل-الزمالك-وبيراميدز--صورة

أثارت صورة نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع فيس بوك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أعتبرها البعض من جماهير نادي الزمالك سخرية من تعادل الفريق أمام بيراميدز لاسيما ان صفحة المارد الاحمر نشرتها مع تأخر الفارس الأبيض في النتيجة قبل ان تحذفها بعد تعادل الفريقين.

ونشرت صفحة النادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي صورة لبيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر مع يانكون مدرب حراس المارد الأحمر، وظهر الثنائي في الصورة وهم يتبادلون الضحك الأمر الذي أعتبره البعض سخرية من القلعة الحمراء على تعادل الزمالك و بيراميدز.

الأهلي يسخر من تعادل الزمالك وبيراميدز

وتعادل بيراميدز مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز، وسجل عبدالله السعيد هدف الفريق السماوي الأول بعد مرواغة ناجحة لدفاع الأبيض قبل أنم يعدل اشرف بن شرقي النتيجة لصالح القلعة الحمراء.

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من :

في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

تشكيل الزمالك و بيراميدز في الدوري

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.