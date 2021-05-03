فيديو .. وزير الأوقاف يبكى فى دعاء مؤثر له : ارزقنا يا رب حسن طاعتك

جدة - نرمين السيد - ودعا الوزير ربه قائلا: "ربنا سمعنا وأطعنا، فاللهم إنا نشهدك ونحبك ونحب رسولك، ونحب من أحبك ونحب من أحب رسولك، نؤمن بأنك الحق، وأن رسولك حق وأن قولك الحق وأن كتابك الحق، فارزقنا حسن طاعتك وطاعة رسولك". ويعرض البرنامج يوميا الساعة 2:15 عقب نشرة الأخبار على الفضائية المصرية، وعلى النايل لايف فى تمام الساعة الـ6 مساء، ويعاد الساعة 3 فجرا، وعلى النيل الثقافية الساعة 3:15 ويعاد فى الـ7:30 صباحا، وعلى إذاعة القرآن الكريم فى الساعة الـ2:55 عصرا.

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