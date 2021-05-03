أسقف مغاغة يشكر السيسى لتهنئته الرقيقة بالعيد

جدة - نرمين السيد - جاء فيه: "شكر واجب وتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية.. استقبلنا تهنئة فخامتكم الرقيقة، والتى تحمل فى سياق كلماتها معانى كثيرة، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، إلى الشعب المصرى بمسلميه وأقباطه، بوافر التقدير، وجزيل الشكر، وطالبين من الله أن يحفظ بلادنا العزيزة مصر، وفخامتكم، وشعب مصر العظيم، من كل شر ومكروه، وأن يرفع عنا وباء كورونا المستجد، وعن العالم أجمع، فى أقرب وقت، وكل عام وفخامتكم، وكل المصريين، بخير وصحة وسلام".

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