فيديو- وزير الأوقاف يفسر آية «طلعها كأنه رءوس الشياطين»

وتابع وزير الأوقاف، فى تسجيل فيديو عبر حسابه على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، : "لكن هذه الأية شبهت ما لا نعلم بما لا نعلم، فنحن لا نعرف شجرة الزقوم ولا رؤوس الشياطين، فقال أهل العلم أن القرآن الكريم فى هذا الموضع خاطب العرب على قدر بلاغتهم وبيانهم وفصاحتهم، فالعرب كانت تتحدث عن الغول لم تر الغول قط، ولكن ذكرها كان يخيفهم ويرعبهم فيقول امرئ القيس :
أَيَقتُلُني وَالمَشرَفِيُّ مُضاجِعى
وَمَسنونَةٌ زُرقٌ كَأَنيابِ أَغوالِ
وواصل : "كذلك الشأن في ذكر رءوس الشياطين، فتم التعبير بها لتذهب النفس في معنى الجملة كل مذهب، بحيث يتصور كل إنسان رءوس الشيطان بما يخيفه هو، ولو كان المشبه به معلوما لربما أخاف بعض الناس دون بعض، أما إيهامه هنا فأمر فى غاية البلاغة والبيان، مؤكدًا أن القرآن جاء معجز ببلاغته وببيانه وبأخلاقه وبقيمه وتشريعاته.
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