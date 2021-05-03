محافظ الوادى الجديد: زيادة أسطوانات الأكسجين بمستشفى الفرافرة لتصل 50

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، اليوم الأحد، إن مستشفى الفرافرة المركزى تتوافر بها 29 أسطوانة أكسجين ممتلئة تكفى استخدامات المستشفى لمدة 5 أيام، وستتم زيادة الأسطوانات لتصبح 50 أسطوانة، حيث تصل الزيادة غدًا للمستشفى لتأمين الاحتياطى من الأكسجين.





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