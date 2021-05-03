الشئون الوقائية بالصحة تحذر المواطنين: أخطر 10 أيام مقبلة فى وباء كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن المواطنين لابد أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية فى ظل وباء كورونا، مضيفا أنه لدينا زيادة فى أعداد الإصابات بكورونا فى بعض المحافظات، مؤكدا أن الـ10 أيام المقبلة هى الأخطر فى انتشار وباء كورونا، لذلك لابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن أى مواطن يشعر بضيق تنفس يتوجه لمراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة على الفور، لافتا إلى أن فرقا على أعلى مستوى فى كل المحافظات لمتابعة استعدادات المستشفيات وتلبية كل الاحتياجات، مؤكدا أن الأعراض التنفسية الخاصة بكورونا هى المنتشرة حاليا فى مصر ولم تتغير.

وتابع: "المواطنون لابد أن يتلقوا اللقاح لمنع انتشار الفيروس، ولابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعى لمنع انتشار كورونا.. والقاهرة والمنوفية وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر هى الأعلى فى الإصابات بكورونا.. وزيادات الإصابات بكورونا 10% زيادة ليست مقلقة، ومستشفياتنا مجهزة لاستقبال كل أعداد الإصابات بكورونا، وهناك 40% من الأسرة شاغرة بالمستشفيات".

وأوضح أن سلالة كورونا فى الهند انتشرت فى 17 دولة منها دولتان عربيتان العراق والأردن، ولم نرصد كورونا الهند فى مصر حتى الآن، مضيفا أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا وحل جميع المشاكل، وهناك 2.200 لتر أكسجين موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه "تم تسجيل أكثر من 2 مليون مواطن على موقع لقاح كورونا، ونستهدف تطعيم 200 ألف مواطن يوميا، وحاليا يوجد 360 مركز تطعيم.