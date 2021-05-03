تحويلات مرورية لإستكمال تنفيذ أعمال كوبرى لعبور المشاة بمحور الفردوس

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع الإستمرار فى تنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية الخاصة بتنفيذ كوبرى لعبور المشاة بمحور الفردوس المستحدث فيما بعد مساكن عزبة مبارك بمنطقة منشأة ناصر، إعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الإثنين الموافق 3/5/2021 حتى الساعة 6 صباح نفس اليوم.. هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:- غلق مطلع محور الفردوس المستحدث بمحور المشير الغربى "أبو زيد خضر" فى الإتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة بعدم الدخول يميناً إتجاه محور الفردوس المستحدث. غلق مطلع كوبرى الدويقة من ميدان قنصوة ، مع تحويل حركة المركبات إتجاه شارع بن أحمد إينال إتجاه محور الأوتوستراد. غلق مطلع الفردوس المستحدث من طريق الأوتوستراد فى القادم من مناطق الملك خالد. ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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