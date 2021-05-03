الصحة تكشف حقيقة دخول السلالة الهندية مصر

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قال محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن مصر تشهد زيادة في الأعداد، ما يعد مؤشرًا خطيرًا رغم أن الأمر لا يدعو للقلق في الوقت الحالي.

تهاون في الإجراءات الإحترازية

جائ ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتي، مضيفا أن أصبح لا يوجد تباعد إجتماعي فضلا عن الإهمال في الإتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن الزيادة بنسبة 10% في الأسبوع السابع عشر وكل المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا، محذرا المواطنين من الأيام المقبلة والتي منم المحتمل ان تشهد عزومات، وشراء مستلزمات العيد.

وأكد عبدالفتاح أن المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، ويجري التعامل مع الزيادات في هذه المحافظات.

حقيقة وجود السلالة الهندية في مصر

وتحدث عبد الفتاح عن السلالة الهندية التي إجتاحت دولة الهند، قائلا،” امتدت إلى 17 دولة، ولم يتم رصدها داخل مصر حتى الأن، كما انه يتم أخذ إجراءات بشان منع دخول أي شخص مصر دون وجود تحليل بي سي آر .

وأعلنت وزارة الصحة ، السبت، عن خروج 769 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171542 حالة حتى اليوم.

تسجيل 1032 حالة جديدة

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1032 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، هو 228584 من ضمنهم 171542 حالة تم شفاؤها، و 13402 حالة وفاة.