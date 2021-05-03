/629607/هلا-رشدي-تصف-الفن-المصري-بالمقزز-لهذا-السبب

شنت المطربة المصرية هلا رشدي هجومًا واسعًا وأطلقت انتقادًا لاذعًا على تاريخ الفن المصري بسبب الكيفية التي يجسدون بها الشخصيات الملتزمة دينيًا وأخلاقيًا.

دوت الخليج يرصد هجوم المطربة هلا رشدي على الفن المصري بسبب الالتزام الديني، فضلًا عن آخر أعمالها.

هلا رشدي تهاجم الصورة المصدرة من الأعمال الفنية للنماذج المتدينة

كتبت رشدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شئ مقزز لما تكون النماذج الملتزمة في معظم تاريخ الأعمال الفنية.. دا إذا مكنش كلها.. مستفزة ومنفره وتكره أي حد في الالتزام"، ولاق المنشور إعجاب الكثير من متابعيها.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على وجهة نظر هلا رشدي

انقسم رواد السوشيال ميديا ما بين مؤيدين لرأي هلا ومعارضين له، فاعترضت إحدى متابعيها على ظهور شخصية "مؤنس" التي يجسدها محمد فراج وشخصية هنا التي تلعب دورها منى زكي بمسلسل "لعبة نيوتن" بهذا الشكل، كما انتقدت الصورة التي رسمها مسلسل "ضد الكسر" للفتاة المحجبة ملك التي قامت بدورها الفنانة تارا عماد.

فعلقت قائلة "للأسف معظم المسلسلات السنادى بتظهر الشخص الملتحى المتدين أو السيدة اللي لابسة حجاب شرعى أو نقاب.. أنهم متلاعبين منافقين أو إرهابيين.. مسلسل منى ذكى اللي فعلا سىء جدا.. وأكيد هيخلى شخصية مؤنس إلى قدامنا محترم ومتدين وبيعامل مراته بطريقة جميلة على عكس طليقها إلى بيهينها وبيشك فيها وكلمة الطلاق عنده سهلة.. هيجى بعد كده أن مؤنس المحترم ده متلاعب وكذاب وأن إلى بيهين مراته ده هو إلى فعلا بيحبها".

وتابعت: " ومسلسل ضد الكسر بيظهر البنت اللي لابسة حجاب ولبس واسع.. عملت علاقة غير شرعية وخلفت واتجوزت واحد تانى وكتبت الولد باسمه.. على عكس اختها إلى بشعرها اليوتيوبر اللي بتحافظ على أسرتها واللي أسرتها فخورة بيها والي اختها المحجبة بتغيير منها ونفسها تعيش حياتها.. إعلام سىء ورسالة سيئة عايزين يوجهوا الناس ليها".

وكتب أخر موضحًا هدف الأعمال الدرامية "لا يا أستاذة هلا..هما مسلطين الضوء على فئة موجودة في المجتمع واخدين الدين شعار ليهم مش أكتر لكن الدين بريئ منهم و من أفعالهم و طريقة تفكيرهم.. وفعلا موجودين كتير جدا.. ده ميمنعش أن في ملتزمين سويين".

آخر أعمال هلا رشدي الغنائية

وعلى الصعيد الآخر، شاركت هلا رشدي في الحملة الإعلانية التي أطلقتها مستشفى 57357 لسرطان الأطفال بأغنية "حكاية حياة" من غناءها وفكرة وإخراج عمرو كمال.

كما طرحت مؤخرًا أغنية "الحب اللي بينا" بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما وإخراج محمد السويدي.